В Екатеринбурге пьяный дебошир напал на травмпункт и избил сотрудников

В Екатеринбурге неизвестный напал на сотрудников травмпункта. Пострадавшие медики уже обратились в полицию.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, все случилось в среду, 11 октября, в травмпункте городской больницы №2. Вечером в здание пришел нетрезвый молодой человек. Незнакомец включил громкую музыку на телефоне и стал пить из стеклянной бутылки.

После просьб от пациентов и сотрудников убавить громкость, визитер ворвался в кабинет травматологов, где зашивали рану другому пациенту. После этого пьяный неадекват напал на попытавшегося остановить его врача.

"Дебошир успел ударить доктора, затем набросился на вступившегося за врача пожилого сотрудника, нанося удары ему в лицо и бросив в голову бутылку. В результате драки сотрудник больницы получил перелом носа, ссадины и ушибы. К моменту приезда группы быстрого реагирования нападавший успел скрыться", - сообщили в областном Минздраве.

По данным ведомства, пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

