12 Октября 2023
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Фото: telegram-канал &quot;Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области&quot; / t.me/minzdravso

В Екатеринбурге пьяный дебошир напал на травмпункт и избил сотрудников

В Екатеринбурге неизвестный напал на сотрудников травмпункта. Пострадавшие медики уже обратились в полицию.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, все случилось в среду, 11 октября, в травмпункте городской больницы №2. Вечером в здание пришел нетрезвый молодой человек. Незнакомец включил громкую музыку на телефоне и стал пить из стеклянной бутылки.

После просьб от пациентов и сотрудников убавить громкость, визитер ворвался в кабинет травматологов, где зашивали рану другому пациенту. После этого пьяный неадекват напал на попытавшегося остановить его врача.

Нападение неизвестного на сотрудников травмпункта в Екатеринбурге(2023)|Фото: telegram-канал "Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области" / t.me/minzdravso

"Дебошир успел ударить доктора, затем набросился на вступившегося за врача пожилого сотрудника, нанося удары ему в лицо и бросив в голову бутылку. В результате драки сотрудник больницы получил перелом носа, ссадины и ушибы. К моменту приезда группы быстрого реагирования нападавший успел скрыться", - сообщили в областном Минздраве.

Нападение неизвестного на сотрудников травмпункта в Екатеринбурге(2023)|Фото: telegram-канал "Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области" / t.me/minzdravso

По данным ведомства, пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

Теги: дебошир, травмпункт, нападение, Минздрав, Екатеринбург


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