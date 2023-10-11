Рост зарплат в России составил 7,1% за семь месяцев года - Решетников

По итогам 8 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,5%. "Высокие темпы роста у промышленности, строительства, сельского хозяйства. Рост зарплат составил 7,1% за семь месяцев года. По итогам года мы ожидаем рост экономики до 2,8%", - заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Министр объявил о завершении этапа восстановления российской экономики. "Мы стали крупнейшей европейской экономикой, обогнав Германию. Следующая задача – экономический рост", - сказал Решетников, выступая на "Правительственном часе" в Госдуме. По словам министра, "спрос в экономике будет обеспечен за счет роста доходов населения, государственной поддержки, доходов бизнеса и инвестиций".

"При росте экономике на 22% к 2030 году, IT-сектор вырастет на 40%, обрабатывающая промышленность – на треть, туризм – в два раза", - отметил Решетников.

В Минэкономразвития считают, что "нужна доступность капитала и рынка заимствований", при этом не раскрывают, как это будет обеспечиваться при текущей ключевой ставке в 13%.

Решетников сообщил, что активно используются средства ФНБ – для поддержки инвестпроектов: "1,6 трлн руб. направлены на 22 инфраструктурных проекта (питерский метрополитен, лизинг самолетов, дорога Москва – Казань – Екатеринбург)".

"Доля дружественных стран в экспорте увеличилась с начала прошлого года в два раза. Еще два года назад доля доллара в структуре товарооборота занимала половину, сейчас она в три раза меньше. Значимость рубля выросла почти до 37%", - добавил министр.