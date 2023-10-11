11 Октября 2023
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Политика Иркутская область
Фото: Накануне.RU

Депутаты Заксобрания Иркутской области рассмотрят инициативу, позволяющую оставлять больше денег в муниципальных бюджетах

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области рассмотрели инициативу о внесении изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» на заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству под руководством Александра Лаутина.

иркутское заксо(2023)|Фото: irzs.ru

Как рассказала министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, изменения предполагают увеличение нормативов отчислений налога по упрощенной системе налогообложения в местные бюджеты. Это позволит более эффективно исполнять вопросы местного значения и активизировать работу с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Коллаж, экономика, промышленность, рост(2022)|Фото: Накануне.RU

Так, единый норматив отчислений для городских округов предложено повысить с 30 до 50 процентов, а для муниципальных округов – до 75 процентов. Кроме того, документ предполагает корректировку дифференцированных нормативов в зависимости от статуса муниципальных образований. Наталия Бояринова отметила, что эти меры позволят уже в следующем году привлечь в местные бюджеты доходы на общую сумму в 2,2 млрд рублей.

Комитет решил внести вопрос на рассмотрение Законодательного Собрания и рекомендовать принять его в первом чтении и после проведения лингвистической экспертизы во втором чтении, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Теги: бюджеты, закон, законодательно собрание иркутской области


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