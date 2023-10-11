11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минфине считают нецелесообразным выделение допсредств "Почте России"

Федеральное казначейство Министерства финансов России проводит аудиторскую проверку "Почты России".

До ее завершения оно не считает целесообразным выделение дополнительного финансирования почтовому оператору, заявила во время заседания комитета Госдумы по информационным технологиям замминистра финансов Ирина Окладникова.

Как сообщил аудитор Счетной палаты Данил Шилков, ведомство представит результаты проверки в августе 2024 года, после чего они будут направлены в обе палаты парламента РФ. Кроме того, в "Почте России", как указала замминистра, проводит аудиторскую проверку казначейство.

"У нас там есть вопросы. Поэтому до завершения аудита мы как министерство финансов пока не готовы говорить о дополнительном финансировании отдельных направлений, нам нужно сначала определиться, в какой точке мы находимся с точки зрения возможностей компании реализовывать свои внебюджетные обязательства. Потому что, помимо бюджетного финансирования, мы же помним, там есть внебюджетные обязательства компании", - сказала она.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что в конце 2021 года было выделено 5 млрд руб. на строительство и реконструкцию почтовых отделений, в конце 2022 года было выделено еще 5 млрд руб. Отмечается, что еще предстоит отремонтировать 18 тыс. отделений, сообщает ТАСС.

Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о "финансовой дыре" в АО "Почта России". По ее мнению, для "Почты России" следует разработать "правильную финансовую модель существования", и сделать это следует быстро, иначе "финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится".

Теги: Почта России, Минфин


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Ранее 11.10.2023 02:00 Мск В Минцифры предложили финансировать ремонт отделений "Почты России" инфраструктурным платежом

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