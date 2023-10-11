11 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Минцифры предложили финансировать ремонт отделений "Почты России" инфраструктурным платежом

Минцифры России предлагает использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для ремонта отделений "Почты России" и покрытия убытков от их функционирования в населенных пунктах, где проживают менее пяти тысяч жителей.

Как сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, планируется ремонт еще 18 тыс. отделений. По его словам, для них сейчас сложно будет найти средства в бюджете. Шадаев указал, что проект закона о введении инфраструктурного платежа маркетплейсов может затронуть примерно 28 тыс. отделений почтовой связи.

Однако глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркнул, что инфраструктурный платеж предполагалось изыскивать дополнительно для того, чтобы закрыть существующую сегодня финансовую "дыру" в компании, а не чтобы направить средства на ремонт и реконструкцию отделений, сообщает ТАСС.

Напомним, в Минфине считают нецелесообразным выделение допсредств "Почте России". Федеральное казначейство проводит аудиторскую проверку оператора.

Теги: Минцифры, Почта России


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