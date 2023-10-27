28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Маркетплейсы увидели "родовую травму" в предложении "Почты России" об оборотном платеже

У идеи "Почты России" взимать с маркетплейсов платеж с оборота за использование региональной инфраструктуры оператора имеется "родовая травма".

Как сказано в заявлении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), речь идет о сравнении данного платежа с проектами по устранению цифрового неравенства. Президент АКИТ Артем Соколов считает, что термин "цифровое неравенство", который обозначил гендиректор "Почты России" Михаил Волков, пытаются применить к товарному обеспечению, сообщают "Ведомости".

Напомним, Минцифры России предлагает использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для ремонта отделений "Почты России" и покрытия убытков от их функционирования в населенных пунктах, где проживают менее пяти тысяч жителей.

Теги: маркетплейсы, Почта России


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