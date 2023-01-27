Уральских автомобилистов предупредили о приближающемся снегопаде

Уральских автомобилистов предупреждают о непогоде и обильных осадках в ближайшие два дня. Предупреждение опубликовало Управление автодорог Свердловской области.

Согласно прогнозу погоды, с 27 по 28 января в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, что может привести к образованию гололеда на проезжей части. Высота снежного покрова в некоторых районах достигнет 6 см. Наибольшая высота прогнозируется на территории Шалинского городского округа, Нижних Серег и Алапаевска. Для борьбы с последствиями непогоды готовы 300 единиц техники.

"В связи с ухудшением погоды подрядным организациям поручено принять исчерпывающие меры по расчистке региональных дорог от снега и организации по ним безопасного и бесперебойного движения. Специалисты управления автодорог лично проконтролируют их работу. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогают 51 автоматический пост дорожного контроля, оборудованный метеодатчиками и видеокамерами", - сообщили в региональном департаменте информполитики.

Минтранс Свердловской области также призвал граждан воздержаться в ближайшие дни от дальних поездок, а при путешествии быть особенно внимательными к соблюдению ПДД и учитывать сложные дорожные условия. Автовладельцев также просят не создавать помех снегоуборочной технике.

Сообщить о неубранных участках можно в круглосуточную дорожную диспетчерскую службу по номеру (343) 261-79-83 или на телефон горячей линии областного Управления автодорог (343) 262-50-65.