Уральских автомобилистов предупредили о приближающемся снегопаде

27 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

Уральских автомобилистов предупредили о приближающемся снегопаде

Уральских автомобилистов предупреждают о непогоде и обильных осадках в ближайшие два дня. Предупреждение опубликовало Управление автодорог Свердловской области.

Согласно прогнозу погоды, с 27 по 28 января в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, что может привести к образованию гололеда на проезжей части. Высота снежного покрова в некоторых районах достигнет 6 см. Наибольшая высота прогнозируется на территории Шалинского городского округа, Нижних Серег и Алапаевска. Для борьбы с последствиями непогоды готовы 300 единиц техники.

"В связи с ухудшением погоды подрядным организациям поручено принять исчерпывающие меры по расчистке региональных дорог от снега и организации по ним безопасного и бесперебойного движения. Специалисты управления автодорог лично проконтролируют их работу. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогают 51 автоматический пост дорожного контроля, оборудованный метеодатчиками и видеокамерами", - сообщили в региональном департаменте информполитики.

Минтранс Свердловской области также призвал граждан воздержаться в ближайшие дни от дальних поездок, а при путешествии быть особенно внимательными к соблюдению ПДД и учитывать сложные дорожные условия. Автовладельцев также просят не создавать помех снегоуборочной технике.

Сообщить о неубранных участках можно в круглосуточную дорожную диспетчерскую службу по номеру (343) 261-79-83 или на телефон горячей линии областного Управления автодорог (343) 262-50-65.

Теги: снегопад, автомобилист, дорога



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети