В Сургуте осудили полицейского, подложившего наркотики искавшему закладку мужчине

Сургутский городской суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному Сургутского линейного отдела МВД России на транспорт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.286 (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Суд установил, что в феврале 2020 г. полицейский задержал в Сургуте гражданина, который искал "закладку" с наркотиком, ранее заказанную в Интернете. Не дождавшись, когда заказчик самостоятельно найдет наркотик, оперуполномоченный отвез его к месту "закладки", отыскал ее и лично положил в карман задержанного. В отношении которого в настоящее время осуществляется уголовное преследование. Кроме того, в апреле 2020 года осужденный, находясь в линейном отделе, получил взятку от другого задержанного гражданина, при котором было обнаружено наркотическое средство. За денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей оперуполномоченный уменьшил объемы обнаруженного у задержанного наркотика, высыпав его часть на землю.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также мужчине назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности сроком три года и штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.