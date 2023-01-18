В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе после нацистского приветствия

В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе. Выступление должно было состояться четвертого мая в ДС "Труд", сообщают РИА "Новости".

Накануне оператор "Кассы.ру" выложил информацию об отмене мероприятия. Также были закрыты продажи билетов на сайте "Яндекс.Афиша". При этом, некоторые операторы еще продают билеты на концерт, однако информации о мероприятиях в России на сайте исполнителя нет. В графе "Туры" указаны концерты в Израиле и на Кипре. Они состоятся в марте.

После начала специальной военной операции Меладзе осудил действия российских властей по отношению к Украине. Весной в Сети появились слухи об эмиграции артиста. Однако он назвал их "фейком".

Кроме того, исполнитель заявил о смене профессии. Он планировал заняться бизнесом по очистке воды вместо музыки. Тем не менее певец продолжил выступать в России. В августе прошлого года артист вышел на сцену фестиваля "Фестик". Спустя три месяца он отметился на частной вечеринке.

Зимой прошлого года отменились два концерта Меладзе в Новосибирске. Администрация площадки сообщила, что расторгла договор с организатором выступления певца в начале декабря.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале января 2023 года стало известно, что исполнитель произнес лозунг украинских националистов на концерте в Дубае. После этого в Госдуме предложили лишить Меладзе всех званий и гражданства.

Позже артист прокомментировал свой поступок. Он заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо и заявил, что "готов отдать все силы", чтобы "между близкими народами установилось согласие".