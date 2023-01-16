"Соликамский магниевый завод" не смог предоставить договор залога, по которому его акционер получил 250 миллионов

"Соликамский магниевый завод" не смог предоставить суду соглашение о залоге в пользу предприятия 24,99% "Фин-проект", принадлежащих бывшему акционеру Игорю Пестрикову, сообщает "Ъ".

Они выступали в качестве обеспечения по договору займа, по которому Пестриков получил от завода 250 млн руб. В итоге в отношении него и гендиректора предприятия Артура Уртаева было возбуждено уголовное дело о хищении этой суммы. Игорь Пестриков был объявлен в международный розыск, а Уртаев отправлен в СИЗО.

Сейчас СМЗ в Арбитражном суде Пермского края пытается взыскать долг. В ходе заседания представитель завода пояснила, что предприятие может представить в материалы дела лишь договор займа, поскольку соглашения о залоге у истца нет. Представитель прокуратуры, которая вместе с Росимуществом настаивает на недействительности самой сделки, полагает, что фактически залог вообще не оформлялся. "Надлежащим образом ничего не было сделано", - убеждены в надзорном органе.