"Соликамский магниевый завод" не смог предоставить договор залога, по которому его акционер получил 250 миллионов

16 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: smw.ru

"Соликамский магниевый завод" не смог предоставить договор залога, по которому его акционер получил 250 миллионов

"Соликамский магниевый завод" не смог предоставить суду соглашение о залоге в пользу предприятия 24,99% "Фин-проект", принадлежащих бывшему акционеру Игорю Пестрикову, сообщает "Ъ".

Они выступали в качестве обеспечения по договору займа, по которому Пестриков получил от завода 250 млн руб. В итоге в отношении него и гендиректора предприятия Артура Уртаева было возбуждено уголовное дело о хищении этой суммы. Игорь Пестриков был объявлен в международный розыск, а Уртаев отправлен в СИЗО.

Сейчас СМЗ в Арбитражном суде Пермского края пытается взыскать долг. В ходе заседания представитель завода пояснила, что предприятие может представить в материалы дела лишь договор займа, поскольку соглашения о залоге у истца нет. Представитель прокуратуры, которая вместе с Росимуществом настаивает на недействительности самой сделки, полагает, что фактически залог вообще не оформлялся. "Надлежащим образом ничего не было сделано", - убеждены в надзорном органе.

Теги: залог, договор, Соликамский магниевый завод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.10.2022 10:26 Мск Имущество Соликамского магниевого завода останется под арестом
Ранее 31.08.2022 09:30 Мск Пермский суд заочно арестовал экс-акционера "Соликамского магниевого завода"
Ранее 29.08.2022 21:37 Мск В Прикамье прокуратура требует передать государству "Соликамский магниевый завод"
Ранее 26.08.2022 09:47 Мск В Прикамье возбудили дело из-за мошенничества со средствами стратегического предприятия


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети