11 Января 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

IT-специалистам, вернувшимся в Россию, готовят бронь от армии

Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов, пишет "Коммерсантъ".

Среди обсуждаемых мер есть бронь от призыва в армию, частичная оплата "обратной релокации", но также и повышение НДФЛ для работающих из-за рубежа, сообщает издание со ссылкой на участников IT-рынка.

Последняя мера, уверены эксперты, спровоцирует увольнения из российских IT-компаний и переход специалистов в зарубежные. В Минцифры ее не поддерживают.

Ранее министерство выступило против введения ограничений для IT-специалистов на выезд за пределы России. Также Минцифры выступило против ограничения работы уехавших из России айтишников на российские компании. В ведомстве считают, что удаленная работа не должна отражаться на безопасности компаний, но в целом это вопрос отношений работодателя и сотрудника, государство тут не при чем.

Напомним, в Госдуме ранее сообщали о разрабатываемых поправках, согласно которым для покинувших Россию граждан вырастут налоги. Разрабатываемые документы предусматривают исключение для нерезидентов возможность работать в режиме самозанятых, то есть иметь пониженное налогообложение, а также предусматривают повышение налогов для уехавших индивидуальных предпринимателей. После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал тех, кто покинул Россию после начала СВО и мобилизации, врагами общества и предложил полностью отрезать их от источников доходов в России.

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