В Госдуме объяснили, как изменятся налоги для уехавших из России

В Госдуме привели детали создаваемых поправок, согласно которым, для покинувших Россию граждан вырастут налоги. Разрабатываемые документы предусматривают исключение для нерезидентов возможность работать в режиме самозанятых, то есть иметь пониженное налогообложение, а также предусматривают повышение налогов для уехавших индивидуальных предпринимателей.

"Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того, чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить", - сообщил "Интерфаксу" замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По его словам, разрабатываемые в Госдуме поправки предусматривают, что уехавшие из РФ "должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо они должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но при этом не пользоваться теми льготами, которые установлены для этой категории в нашем законодательстве".

Говоря про уровень предлагаемого поправками повышения налога для нерезидентов – индивидуальных предпринимателей, Исаев высказал свою личную точку зрения, что

"налог должен быть равен тому налогу, который платят люди, работающие по трудовому договору, иначе начнется массовый переход с трудовых договоров на гражданско-правовые для того, чтобы получить более легкое налогообложение, то есть составить 30%".

Кроме того, уехавшие не должны работать в режиме самозанятых, который является сам по себе льготным, "они должны либо работать как индивидуальные предприниматели, либо по трудовому договору", это предусматривают разрабатываемые поправки. Депутат отметил, что "речь идет о тех, кто является нерезидентами, то есть отсутствуют в течение шести месяцев на территории РФ".

Напомним, ранее Володин заявил о подготовке повышенных налогов для уехавших из страны. По словам политика, есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим Россию, чтобы они вернулись обратно, но это неправильно. Его удивляет, что до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на "удаленке", но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством РФ.