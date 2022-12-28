Медведев предложил считать "поуехавших" врагами общества

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал тех, кто покинул Россию после начала СВО и мобилизации, врагами общества и предложил полностью отрезать их от источников доходов в России.

Медведев напомнил, что больше 100 лет назад "внесистемные оппозиционеры" люто желали России поражения в Первой мировой войне. Результатом, по его словам, стала гибель империи, две революции и кровавая Гражданская война, которая унесла жизни 17 млн человек разных политических воззрений.

"Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России", – написал Медведев.

По его словам, "на фоне этих мерзостей" наши военнослужащие с оружием в руках защищают нашу страну, ежедневно рискуя жизнями и показывая чудеса истинного героизма.

"Свинтившие же уроды ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо. Хотя они, видимо, считают всех, кто сейчас воюет или хотя бы выступает за победу над украинским нацизмом, людьми низшего сорта, не способными на тонкие эмоции и адекватное восприятие жизни. Тупым и сорным человеческим материалом", – написал Медведев.

По его мнению, таких людей не следует пускать обратно в Россию до конца их дней.

"Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда", – уверен Медведев.

Ранее в Госдуме привели детали создаваемых поправок, согласно которым, для покинувших Россию граждан вырастут налоги. Разрабатываемые документы предусматривают исключение для нерезидентов возможность работать в режиме самозанятых, то есть иметь пониженное налогообложение, а также предусматривают повышение налогов для уехавших индивидуальных предпринимателей.