30 Сентября 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Силуанов: Дефицит бюджета может превысить запланированные 0,9% ВВП

Дефицит бюджета России в текущем может оказаться выше заложенных 0,9% ВВП.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. Это он объяснил новыми задачами, возникшими в текущем году. Министр заверил, что все социальные обязательства на 2023-2025 годах будут выполнены.

Кроме того, будут профинансированы новые задачи, такие как обеспечение технологического суверенитета, развитие инфраструктуры и поддержка бизнеса. В бюджет заложены и деньги на восстановление регионов, пострадавших от действий украинского режима.

Также Силуанов заявил, что налогообложение для граждан России в ближайшие три года меняться не будет.

Теги: Силуанов, бюджет, Минфин



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