Кремль: Россия выносит вопрос атаки на "Северный поток" на срочное обсуждение в СБ ООН

Президент России Владимир Путин заявил, что страна вынесет на обсуждение в СБ ООН атаку на газопроводы системы "Северный поток". Об этом он рассказал в телефонном разговоре президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдагону.

"Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН", - сообщается на сайте Кремля.

Российско-турецкий диалог будет продолжен в различных форматах.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ЧП на "Северном Потоке" терактом и добавил, что в Кремле не знают, будет ли газопровод когда-либо перезапущен. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также заявил, кому была выгодна эта атака.