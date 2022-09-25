25 Сентября 2022
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Экономика В России
Покупательница в магазине одежды (2022) | Фото: Накануне.RU

Потребительский пессимизм: россияне отказываются от покупки техники и одежды в пользу продуктов

В августе россияне продолжили сокращать покупки одежды, обуви, бытовой техники, электроники. Зато росли продажи продуктов. Это данные исследования "Платформы ОФД" (данные 1,1 млн онлайн-касс в РФ), на которые ссылается РБК.

По данным аналитиков, продажи обуви и одежды просели весной после ажиотажного спроса в начале года. Летом сегмент начал восстанавливаться: освободившиеся ниши западных брендов начали занимать другие продавцы. Но объем покупок все равно был ниже, хотя на эти сократившиеся покупки покупатели тратили больше денег. В июне объем продаж одежды в денежном выражении был на 18% ниже, чем годом ранее, а в натуральном количестве — на 22%.

В сегменте бытовой техники и электроники в летние месяцы 2022 года восстановления продаж не наблюдалось.

Ритейлеры говорят, что в августе все были оптимистично настроены и ожидали роста спроса на фоне распродаж, мол, покупатели вернутся из отпусков и будут активно тратить, готовясь к деловому сезону и началу учебного года. Но восстановления не произошло. По данным индекса Mall Index, который рассчитывает компания Focus Technologies, в первой половине августа посещаемость торговых центров Москвы оказалась на 11% ниже, чем в 2021 году.

Исходя из данных "Платформы ОФД", сегмент, в котором потребители наращивают объем покупок, хоть и стараются покупать товары дешевле — это продуктовые магазины. В августе продажи у продуктовых магазинов в денежном выражении выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, а количество купленных товаров в штуках — на 5%.

Покупатели находятся "в режиме жесточайшей экономии", полагает гендиректор компании "InfoLine-Аналитика" Михаил Бурмистров: "потребители больше тратят на еду, посещают больше магазинов в поисках скидок и резко сократили траты на непродовольственные товары".

Теги: россияне, экономика, экономия, ритейл, продажи, потребительский рынок, продукты, одежда



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