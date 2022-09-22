22 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Военный билет (2022) | Фото: Накануне.RU

Директоров школ Екатеринбурга обязали предоставить данные о прохождении воинской службы педагогами

Минобразования Свердловской области потребовало от школьных директоров Екатеринбурга данные обо всех учителях и прохождении ими воинской службы. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в департаменте информполитики региона, однако заверили, что речь идет о простой ежегодной процедуре.

"Списки сотрудников учебных заведений составляются ежегодно. Это обычная процедура, государственный орган уполномочен запрашивать информацию о кадровом составе подведомственных учреждений: сведения о штатной и фактической численности (количестве сотрудников, ставок и вакансий), анкетные данные, включая статус военнообязанного для мужчин. Сбор и обработка этих данных осуществляются, в том числе, для соблюдения законодательства о противодействии коррупции", - отметили в департаменте.

Напомним, что вчера, после объявления о частичной мобилизации в 38 городах России было задержано 1 тыс. 312 протестующих. Из них 40 - в Екатеринбурге. Помимо этого, к вечеру 21 сентября число подписей под созданной еще весной интернет-петицией против мобилизации выросло с 65 тыс. до почти 280 тыс.

Теги: Екатеринбург, учитель, школа, воинская служба



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