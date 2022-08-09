Володин: Почти 80% зарубежных компаний не стали закрывать свой бизнес в России

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России, "несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции".

По мнению спикера, Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли.

"В целом санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов", - отметил он в своем телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что зарубежные компании неохотно уходят с российского рынка: это несет для них не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуться.

Напомним, на фоне ухода иностранных компаний в Госдуме предлагали не только символическую продажу такого бизнеса российским компаниям, а также национализацию и конфискацию активов.

В марте на совещании, посвященном введению в отношении России санкций, президент Владимир Путин поддержал идею о передаче под внешнее управление филиалов иностранных компаний, заявивших об уходе с российского рынка.

При этом, вероятно, Путин подчеркнул, что легальных рыночных инструментов достаточно, "никакого произвола здесь нет необходимости допускать", вероятно, не желая, чтобы такая "передача" выглядела как конфискация или национализация.