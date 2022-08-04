Турбина давно могла бы быть в России, если бы Россия этого хотела – Siemens

В компании Siemens Energy не видят никаких препятствий для транспортировки турбины для компрессорной станции "Портовая" в Россию. Именно из-за проблем с турбинными установками на этой станции "Газпром" поставляет сейчас в Европу меньше трети от контрактного объема газа.

"Я больше ничего не буду говорить об этом. Все, что можно было сказать по этому поводу, было сказано. Вчера даже канцлер Германии был там и выступал, больше сказать нечего, - цитирует РБК представителя компании. - Я также не знаю, что должно быть "сенсационным" в этом заявлении — каждый день появляются какие-то новые причины, по которым турбина якобы не может быть принята. В ЕС нет никаких санкций в отношении турбины, это просто неправда. Турбина давно могла бы быть в России, если бы Россия этого хотела".

В "Газпроме" действительно уже не раз заявляли о неких проблемах с документацией по турбине, из-за которых оборудование не получается ввезти в Россию.