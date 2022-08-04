Робот Николай стал для жителей в Новосибирской области социальным чат-ботом

Минцифра Новосибирской области подключила робота Николая к сервису виртуальной консультации в мессенджере Telegram по вопросам социальной защиты и поддержки населения. Чат-бот предоставляет необходимую информацию в считанные секунды в режиме 24/7.

Социальный консультант Николай на данный момент может информировать жителей Новосибирской области по следующему перечню услуг: оформление областного семейного капитала; субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг; компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг; возврат взносов на капремонт; постановка на учет в центр занятости; оформление социального такси; получение земли льготными категориями граждан; оформление патронажа социального работника.

Отправить обращение боту можно по ссылке, выбрав в меню опцию «Начать диалог», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. Дополнительного программного обеспечения, кроме приложения Telegram, не требуется. Все общение с ботом ведется напрямую через мессенджер по принципу «вопрос-ответ», бот не начинает общение первым и не отвлекает разговорами на сторонние темы.

При этом важно отметить, что в общении с ботом соблюдается абсолютная конфиденциальность информации, выполняются протоколы безопасности личных данных.

Спектр возможностей интеллектуального помощника предполагается расширить. Совместно с министерством труда и социального развития Новосибирской области ведется работа по внедрению интеграционных сервисов. В скором времени будет доступна проверка статуса заявления с предоставлением информации о причинах приостановки, отказа или дате назначения выплаты, реализация исходящего обзвона с информированием о истечении срока назначения выплат и необходимости обращения за продлением, а также увеличение количества информационных сервисов по социально-значимым вопросам граждан