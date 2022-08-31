31 Августа 2022
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Политика В России
горбачев спит (2012) | Фото:EPA/ИТАР-ТАСС

Депутат Морозов заявил о "мистическом совпадении" в смерти Горбачева

Хочется верить, что бывший глава СССР Михаил Горбачев провел последние дни своей жизни в раскаянии, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

По его словам, "если раскаяние было с ним в последние дни, значит, он ушёл из этого мира с добром в сердце". "Мне хочется в это верить, так как я знал этого человека, общался с ним", — сказал парламентарий.

Как отметил депутат, есть "мистическое совпадение" в том, что Горбачев скончался во время спецоперации на Украине. Морозов считает, что Горбачев является одним из "соавторов" современного миропорядка, сообщает РИА "Новости".

Теги: Горбачев, депутаты, СССР, спецоперация



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Развитие сюжета:

Ранее 31.08.2022 03:08 Мск Смерть Горбачева: в КПРФ назвали его предателем

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