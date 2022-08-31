Депутат Морозов заявил о "мистическом совпадении" в смерти Горбачева

Хочется верить, что бывший глава СССР Михаил Горбачев провел последние дни своей жизни в раскаянии, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

По его словам, "если раскаяние было с ним в последние дни, значит, он ушёл из этого мира с добром в сердце". "Мне хочется в это верить, так как я знал этого человека, общался с ним", — сказал парламентарий.

Как отметил депутат, есть "мистическое совпадение" в том, что Горбачев скончался во время спецоперации на Украине. Морозов считает, что Горбачев является одним из "соавторов" современного миропорядка, сообщает РИА "Новости".