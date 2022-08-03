03 Августа 2022
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Смог от лесного пожара (2022) | Фото: vk.com/o_nyagan_pablik

Глава Нягани заявил, что угрозы городу нет

Глава Нягани Иван Ямашев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами, смог от которых накрыл город, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня ночью Нягань накрыл дым от лесных пожаров, стал особенно чувствоваться запах гари и заметно ухудшилась видимость. Единая дежурно-диспетчерская служба за текущие сутки приняла уже более 80 звонков от горожан об этом. Специалисты отряда МЧС объясняют увеличение задымления проводимыми сдерживающими мероприятиями – это последствия отжига и сбрасывания воды с воздуха, которые проводятся в ночное время. В связи с этим снижается атмосферное давление, и дым опускается ближе к земле. При этом угрозы жилым районам города нет", - сообщил он.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла ряд решений: дополнительно на территорию возгорания будут доставлены три мотопомпы и пожарные рукава, Роспотребнадзору рекомендовано проводить замеры воздуха несколько раз в день, в качестве горячей линии по вопросам принимаемых мер и рекомендаций по поведению выбран номер 112, в направлениях автодорог Нягань – Унъюган и Нягань – Ханты-Мансийск в пределах зоны обслуживания будут скорректированы маршруты патрулирования нарядов ДПС в утреннее и ночное время, для проведения профилактических мероприятий на территории города будут привлечены волонтеры.

Теги: Иван Ямашев, смог, лесные пожары



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