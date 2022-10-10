За время лесных пожаров в Югре выгорело больше 401 тысячи гектаров леса

С 10 октября в лесах Югры завершен пожароопасный сезон. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном департаменте недропользования.



С начала лесопожарного периода — 22 апреля, работники Авиалесоохраны Югры ликвидировали 439 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 401 031,23 га.

93% из всех возгораний возникли из-за грозовой активности, 7% – по вине человека и при переходе огня с иной категории земель.

Напомним, особый противопожарный режим был отменен в Югре 1 сентября, после того, как в автономном округе были ликвидированы все действующие лесные пожары.

Власти отмечают, что не вся пройденная пожарами площадь – это погибший лес. Чтобы определить степень повреждения леса от природных пожаров, назначить перечень санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по лесовосстановлению, в следующем году на территориях действия возгораний проведут лесопатологические обследования.