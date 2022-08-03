Нягань накрыл страшный смог от лесных пожаров

Нягань накрыл страшный смог от лесных пожаров. Об этом в соцсетях сообщили жители города, передает корреспондент Накануне.RU.

В местных группах жители опубликовали фото и видео задымленного города. На кадрах, опубликованных в сети, сквозь густой смог можно едва различить очертания домов, автомобилей. Горожане жалуются на удушливый запах гари.

Роспотребнадзор советует жителям города использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и подобное), которые следует увлажнять для усиления их действия; изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры. Наибольшая необходимость применения защитных средств возникает для пожилых людей, детей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, аллергическими патологиями. Наиболее выраженным эффектом фильтрации обладают промышленные и бытовые респираторы; использовать в питании легкоусвояемые пищевые продукты; по возможности снизить физические нагрузки; минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое - дневное время суток; временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, в том числе спортивных и игровых площадках образовательных учреждений; обильное питье, за исключением газированных и сладких напитков, для удаления накопленных в помещении вредных веществ необходимо проводить ежедневные влажные уборки; отказ от приема алкогольных напитков и пива, исключение курения; в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.