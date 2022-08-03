03 Августа 2022
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Смог от лесного пожара (2022) | Фото: vk.com/o_nyagan_pablik

Нягань накрыл страшный смог от лесных пожаров

Нягань накрыл страшный смог от лесных пожаров. Об этом в соцсетях сообщили жители города, передает корреспондент Накануне.RU.

В местных группах жители опубликовали фото и видео задымленного города. На кадрах, опубликованных в сети, сквозь густой смог можно едва различить очертания домов, автомобилей. Горожане жалуются на удушливый запах гари.

Роспотребнадзор советует жителям города использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и подобное), которые следует увлажнять для усиления их действия; изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры. Наибольшая необходимость применения защитных средств возникает для пожилых людей, детей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, аллергическими патологиями. Наиболее выраженным эффектом фильтрации обладают промышленные и бытовые респираторы; использовать в питании легкоусвояемые пищевые продукты; по возможности снизить физические нагрузки; минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое - дневное время суток; временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, в том числе спортивных и игровых площадках образовательных учреждений; обильное питье, за исключением газированных и сладких напитков, для удаления накопленных в помещении вредных веществ необходимо проводить ежедневные влажные уборки; отказ от приема алкогольных напитков и пива, исключение курения; в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.

Теги: смог, лесные пожары, Нягань



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Развитие сюжета:

Ранее 03.08.2022 10:59 Мск В Югре введен режим ЧС из-за лесных пожаров


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