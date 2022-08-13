В Канаде за год 10 тысяч человек воспользовались эвтаназией

Правозащитники и врачи в Канаде бьют тревогу: за минувший год рекордное количество людей в стране – 10 тыс. – воспользовались эвтаназией. Это на треть больше, чем в 2020-м.

Сейчас в мире эвтаназия, при которой врачи используют наркотики для убийства пациентов, разрешена в семи странах: Бельгии, Канаде, Колумбии, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии и Испании, а также в нескольких штатах Австралии. В то же время в нескольких других юрисдикциях, в том числе в нескольких штатах США, разрешено самоубийство, когда пациенты сами принимают смертельный препарат, выписанный врачом. В Канаде возможны оба варианта, причем они называются "медицинской помощью".

Изначально в канадском законе об эвтаназии были прописаны крайне жесткие условия (как в других странах, например, в Европе), при которых пациент может прибегнуть к этой процедуре. Но позже в него были внесены поправки. Так, теперь закон позволяет воспользоваться эвтаназией даже людям, которые не смертельно больны. В отличие от стран Бенилюкса, где эвтаназия разрешена законом уже два десятилетия, в Канаде нет ежемесячных комиссий по рассмотрению потенциально тревожных случаев, публикуются только ежегодные отчеты об уже проведенных процедурах.

Также Канада является единственной страной, в которой проводить эвтаназию могут и медсестры, а не только врачи. Также власти двух крупнейших провинций – Онтарио и Квебека – предписывают врачам не указывать в свидетельствах о смерти такую причину ухода из жизни как эвтаназия.

Еще одно отличие, которое критикуют правозащитники: в Бельгии врачам рекомендуется избегать упоминание о возможности эвтаназии в беседах с пациентами, поскольку это может быть истолковано как медицинский совет. Также запрещает поднимать тему эвтаназии в разговорах с пациентами и австралийский штат Виктория. Но Канаде таких ограничений нет. Более того:Ассоциация канадских медицинских работников, занимающихся эвтаназией, просит врачей и медсестер информировать пациентов о том, что они могут быть убиты, как об одном из возможных "вариантов клинической помощи".

Наконец, канадские пациенты не обязаны доказывать, что они испытали уже все альтернативные способы лечения (это предполагается в Бельгии и Нидерландах).