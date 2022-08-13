В Канаде за год 10 тысяч человек воспользовались эвтаназией

13 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
автобус, инвалид, знак, престарелый (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Канаде за год 10 тысяч человек воспользовались эвтаназией

Правозащитники и врачи в Канаде бьют тревогу: за минувший год рекордное количество людей в стране – 10 тыс. – воспользовались эвтаназией. Это на треть больше, чем в 2020-м.

Сейчас в мире эвтаназия, при которой врачи используют наркотики для убийства пациентов, разрешена в семи странах: Бельгии, Канаде, Колумбии, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии и Испании, а также в нескольких штатах Австралии. В то же время в нескольких других юрисдикциях, в том числе в нескольких штатах США, разрешено самоубийство, когда пациенты сами принимают смертельный препарат, выписанный врачом. В Канаде возможны оба варианта, причем они называются "медицинской помощью".

Изначально в канадском законе об эвтаназии были прописаны крайне жесткие условия (как в других странах, например, в Европе), при которых пациент может прибегнуть к этой процедуре. Но позже в него были внесены поправки. Так, теперь закон позволяет воспользоваться эвтаназией даже людям, которые не смертельно больны. В отличие от стран Бенилюкса, где эвтаназия разрешена законом уже два десятилетия, в Канаде нет ежемесячных комиссий по рассмотрению потенциально тревожных случаев, публикуются только ежегодные отчеты об уже проведенных процедурах.

Также Канада является единственной страной, в которой проводить эвтаназию могут и медсестры, а не только врачи. Также власти двух крупнейших провинций – Онтарио и Квебека – предписывают врачам не указывать в свидетельствах о смерти такую причину ухода из жизни как эвтаназия.

Еще одно отличие, которое критикуют правозащитники: в Бельгии врачам рекомендуется избегать упоминание о возможности эвтаназии в беседах с пациентами, поскольку это может быть истолковано как медицинский совет. Также запрещает поднимать тему эвтаназии в разговорах с пациентами и австралийский штат Виктория. Но  Канаде таких ограничений нет. Более того:Ассоциация канадских медицинских работников, занимающихся эвтаназией, просит врачей и медсестер информировать пациентов о том, что они могут быть убиты, как об одном из возможных "вариантов клинической помощи".

Наконец, канадские пациенты не обязаны доказывать, что они испытали уже все альтернативные способы лечения (это предполагается в Бельгии и Нидерландах).  

Теги: эвтаназия, канада, критика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети