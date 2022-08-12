12 Августа 2022
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Экономика За рубежом
Алексей Пушков, послание президента (2018) | Фото: nakanune.ru

У Европы ещё есть время избежать проблем с энергоресурсами, - сенатор СФ

Сенатор Совфеда Алексей Пушков полагает, что у Европы ещё есть время избежать больших проблем из-за энергетического эмбарго России. Политик высказался в своём Telegram-канале.

Заявив о том, пишет Пушков, что добыча нефти в России по итогам июля вышла на уровень начала года, агентство "Блумберг" пришло к выводу, что Россия выигрывает схватку за энергетические рынки. И что Европе будет очень трудно без российской нефти.

"Иными словами, эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 г., накажет куда больше самих европейцев, чем Россию. В этом случае у Евросоюза ещё есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго. Кстати, в полном соответствии с официальным принципом ЕС, который гласит: санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах Евросоюза. В данном же случае выходит наоборот. Именно такой вывод следует из анализа агентства", - пишет сенатор.

Теги: Алексей Пушков, эмбарго, энергоресурсы



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