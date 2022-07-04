Агротуризм и молочное животноводство. Алексей Текслер поставил задачи по развитию АПК

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в праздновании "Дня фермера" в Еткульском районе. Глава региона обсудил с фермерами итоги посевной кампании, эффективность мер господдержки, поставил ряд задач по развитию агропромышленного комплекса и вручил награды лучшим фермерским хозяйствам.

"Мы в этом году увеличили площадь ярового сева на 80 тысяч гектаров. Не самый большой результат, который у нас был за всю историю. Нам есть куда стремиться. Мы занимаем стабильно первое место по объемам пашни в УрФО, а в целом по стране - 15-е место. Самый большой прирост дают именно фермеры. Будем продолжать эту работу", - отметил глава области.

Для поддержки сельхозтоваропроизводителей в регионе в этом году были приняты новые меры. В частности, еще на два года сохранили пониженную ставку по единому сельскохозяйственному налогу и обнулили ее для сельхозпредприятий, сохранивших или наращивающих занятость. Объем областных субсидий на минеральные удобрения увеличили до 200 млн рублей, а на приобретение новой сельхозтехники – до 313 млн рублей. Годом ранее на эти цели выделялось только 90 млн рублей.

На строительство новых молочных ферм в регионе в этом году направлено более 200 млн рублей. Алексей Текслер поручил региональному минсельхозу представить предложения по развитию отрасли. "Если мы говорим про молочное животноводство, это тот сектор, где у нас идет снижение по сравнению с прошлым годом. Есть крупные хозяйства, как "Коелгинское", есть сильные фермеры, которые активно занимаются молоком. Но потенциал в этом секторе большой", - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поставил задачу увеличить количество проектов по программе комплексного развития сельских территорий. В этом году в области реализуют 25 проектов по благоустройству территорий, ремонту школ и других социальных объектов в сельской местности. На улучшение жилищных условий выплаты получили 50 семей. Кроме того, в регионе впервые субсидируют организацию производственной практики студентов профильных вузов на агропредприятиях.

"Есть задачи на 2023 год, в том числе автодорога Подовинное – Каракульское, семь проектов по строительству и ремонту социальных объектов, 48 проектов – по благоустройству территорий в 14 муниципальных образованиях. Жизнь села должна быть комфортной, современной и не отличаться от городских стандартов", - отметил губернатор.

Отдельное внимание глава региона обратил на развитие агротуризма. Министерству сельского хозяйства региона поручено представить соответствующие предложения. Отметим, что в этом году южноуральская экоферма "Семейное подворье" получила грант "Агротуризм" Минсельхоза России. Он составил 1,1 млн рублей, еще 250 тыс. рублей на реализацию проекта направит фермер.

"Экоферма "Семейное подворье" находится вблизи Челябинска, в поселке Садовый Сосновского района. Ферма включает в себя детскую игровую площадку, большой контактный зоопарк, баню, мангальную зону, стилизованное кафе "Хоббит" и фирменный магазин, где можно приобрести яйца, мясо птицы и кролика. Ежемесячно подворье посещают около 300 взрослых и детей. На средства гранта планируется завершить строительство двух гостевых домов, что позволит размещать одновременно три семьи с ночевкой, приобрести банный чан и купель и квадроциклы для лесных прогулок", - сообщили в департаменте продвижения турпотенциала Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

Участники мероприятия смогли осмотреть выставку сельскохозяйственной техники, посетить музей СПК "Коелгинское". "Мы получили много полезного опыта. Посмотрели передовое хозяйство, где всё организовано по европейским стандартам. Хотелось бы, конечно, внедрить некоторые новинки у себя", - рассказал участник мероприятия, глава КФХ Александр Шутов.

В заключении Алексей Текслер отметил, что региональные власти продолжат оказывать меры поддержки фермерам. "Надеюсь, наши аграрии сумеют не только сохранить свой потенциал, но и значительно увеличить объемы производства, повысить рентабельность, найти новые логистические линии, выйти на рынки дружественных стран. Мы вам в этом обязательно поможем", - подчеркнул он.