21 Июля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
спасательный аппарат АС-34 (2017) | Фото:portnews.ru

Власти Сургута прокомментировали ситуацию с детьми, попавшими в шторм в Карелии

В администрации Сургута прокомментировали ситуацию с детьми, которые попали в шторм во время сплава в Карелии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Группа выехала из округа самостоятельно, без надлежащего уведомления. Как только стало известно, что дети выехали за пределы Югры, мы сразу же включились, глава города Андрей Филатов поручил сделать все возможное, чтобы предупредить риски для безопасности детей. По всему пути следования группы мы уведомили коллег из других регионов, пытались держать связь с руководителями группы, надзорными органами, в ежедневном режиме получали информацию о пути их следования. В Администрации Сургута крайне отрицательно относятся к такому уровню организации мероприятий с детьми, которые реализует Руслан Вышкурцев. Еще раз обращаемся к родителям, просим уделять больше внимания вопросам безопасности, когда они дают свое согласие на участие детей в подобных выездах. Все надлежащие меры предосторожности и порядок организации таких групп должны непременно соблюдаться", - говорится в сообщении.

Напомним, группа детей из Югры застряла на острове Валаам в Карелии из-за шторма. Организаторы шлюпочного похода по Ладожскому озеру проигнорировали предупреждения синоптиков о надвигающемся шторме и предостережение прокуратуры о недопустимости водной прогулки до озера.

Организатором шлюпочного похода по Ладожскому озеру является "Союз морских пехотинцев" Югры. Группа состоит из 24 человек, из них 20 - дети, четверо - сопровождающие взрослые, в том числе руководитель "Союза морских пехотинцев". К Валааму группа отбыла 19 июля.

Отмечается, что маломерные суда могли отходить от берега лишь на три километра. При этом высота волны не должна превышать 0,75 метров. Прокуратура направила в СКР материалы о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Руслан Вышкурцев заявил телеканалу "Мегаполис Югра", что проблема сильно преувеличена и необходимости в спасательной операции нет.

Теги: Валаам, дети, Ладожское озеро, шлюпочный поход



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