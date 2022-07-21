Из Норильска в Диксон вылетел главный ветеринар Московского зоопарка – будет спасать медведя с банкой

Столичные специалисты, среди которых главный ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, наконец смогли вылететь из Норильска в Диксон для спасения белого медведя, у которого язык застрял в консервной банке из-под сгущенки.

Благодаря видео, которые сняли местные жители, а также постам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, о белом медведе узнала вся страна. Радионова написала, что ветеринарам лететь до поселка около четырех часов. С собой у них все необходимые инструменты и медикаменты.

"Для перелета на Диксон компания "Норникель" подготовила вертолет, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Также для мишки собрали три мешка рыбы — это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться", - сообщила глава ведомства.

"По прилете медведь будет обездвижен при помощи средств, не наносящих вреда здоровью. Ему окажут всю необходимую помощь и транспортируют на 60-100 км от посёлка в естественную среду обитания", - рассказала Радионова.

Между тем, не всем нравится, что для спасения медведя привлечены такие ресурсы, в то время как люди в Диксоне живут не многим лучше, им тоже требуется помощь.

Издание NEWS.ru приводит слова главы местного совета депутатов Александра Сергеева: "Никто не позвонил, не спросил, как люди живут, как дети растут. Вот три дня звонят по поводу медведя. Медсестра, которая работала у нас на протяжении года, сейчас в отпуске, а до другого населенного пункта, где есть медицина, 700 километров, чтоб вы понимали". По словам главы совета депутатов, из современного медицинского оборудования в поселке есть лишь клизма и градусник. "Современного томографа нет, аппарата УЗИ нет, лаборатории нет, перечислять, чего нет, можно долго", - пожаловался чиновник.