В Нягани из-за лесных пожаров введен режим ЧС

В Нягани введен режим ЧС из-за лесного пожара, бушующего в лесу. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Иван Ямашев, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пожар возник 16 июля.

"Поскольку эта территория является муниципальной, ответственность за ликвидацию возгорания также несет город. Сразу после фиксирования термоточки были задействованы муниципальные силы и средства, в том числе, управления городского хозяйства и МЧС. 17 июля пожар был потушен, но к сожалению, 19 числа возобновился. Низовой пожар распространяется, поэтому на ликвидации также задействованы силы регионального управления МЧС. Сильно осложняет процесс тушения то, что очаг возгорания находится в 15 км от дороги и добраться до места можно только на специализированной технике, также рядом с местом пожара отсутствуют источники воды, и ее необходимо подвозить", - прокомментировал мэр города.

Он заверил, что жилым районам разгоревшееся пламя не угрожает. В самой Нягани есть задымленность, однако, согласно мониторингу воздуха Роспотребнадзора, все показатели в норме.

Мэр Нягани также напомнил, что горожанам запрещено посещать лес в связи с вводом режима ЧС до окончания всех специальных мероприятий.