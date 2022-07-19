В Хабаровском крае и Якутии введен режим ЧС федерального уровня из-за лесных пожаров

В Хабаровском крае и Якутии вводится режим ЧС федерального уровня. Он позволит оперативно нарастить силы.

"Введение режима ЧС в упрощенном порядке, который был принят в этом году, позволит субъектам нарастить силы и средства для ликвидации возгораний и не повторить кризис 2021 года", - говорится в сообщении Рослесхоза.

"Режим чрезвычайной ситуации федерального значения впервые вводится, на тех площадях, которые сейчас горят в Якутии и Хабаровском крае. В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели право использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев", - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

С начала 2022 года и на сегодняшний день (19 июля) общая площадь лесных пожаров в этих субъектах ниже в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 603,4 тыс. га (1,9 млн га в 2021 г.). Также существенно меньше количество пожаров - в 1,7 раза, отметили в Рослесхозе.

Сейчас рассматривается возможность привлечения дополнительных сил из соседних регионов и МЧС. Всего в Хабаровском крае и Якутии в рамках межрегионального маневрирования уже работают свыше 550 бойцов Авиалесоохраны.