19 Июля 2022
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Лесной пожар (2020) | Фото: Накануне.RU

В Хабаровском крае и Якутии введен режим ЧС федерального уровня из-за лесных пожаров

В Хабаровском крае и Якутии вводится режим ЧС федерального уровня. Он позволит оперативно нарастить силы.
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"Введение режима ЧС в упрощенном порядке, который был принят в этом году, позволит субъектам нарастить силы и средства для ликвидации возгораний и не повторить кризис 2021 года", - говорится в сообщении Рослесхоза.

"Режим чрезвычайной ситуации федерального значения впервые вводится, на тех площадях, которые сейчас горят в Якутии и Хабаровском крае. В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели право использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев", - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

С начала 2022 года и на сегодняшний день (19 июля) общая площадь лесных пожаров в этих субъектах ниже в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 603,4 тыс. га (1,9 млн га в 2021 г.). Также существенно меньше количество пожаров - в 1,7 раза, отметили в Рослесхозе.

Сейчас рассматривается возможность привлечения дополнительных сил из соседних регионов и МЧС. Всего в Хабаровском крае и Якутии в рамках межрегионального маневрирования уже работают свыше 550 бойцов Авиалесоохраны.

Теги: режим чс, якутия, лесные пожары



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