На Южном Урале бухгалтер похитила у организаций свыше 2,9 млн рублей

В Челябинске бухгалтера приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно за присвоение денежных средств организаций в размере свыше 2,9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В марте прошлого года женщина работала в должности заместителя главного бухгалтера в двух организациях. Ей был предоставлен доступ к расчетным счетам организаций и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на них.

Обвиняемая переводила деньги на свой расчетный счет. В результате она похитила свыше 2,9 млн рублей.