Киевский режим продолжает использовать объекты гражданской инфраструктуры в военных целях

Киевский режим продолжает использовать объекты гражданской инфраструктуры в военных целях. Об этом Накануне.RU сообщил начальник национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт со складами боеприпасов и вооружения в многоквартирном доме по ул. Парковая, д. 95 города Краматорск. Жителей насильно удерживают в своих квартирах. Кроме того, националисты разместили огневые позиции и снайперские точки в школах №4 по ул. М.Приймаченко и №25 по ул. Б.Хмельницкого. При этом, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась.

В Дачном Одесской области в Доме культуры и гимназии № 2 (ул. Мира) националисты оборудовали опорный пункт, а на территории разместили бронетехнику и РСЗО.

В Лисичанске Луганской Народной Республики на территории молокозавода (Артемовское шоссе) националистами украинских вооруженных формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склад вооружения, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства.

В Авдеевке Донецкой Народной Республики специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных Сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Для этого националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ.

Подобные фейки регулярно тиражируются украинской пропагандой при поддержке стран коллективного Запада.

Кроме того, в Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом, местное население умышленно не оповещалось. Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации об этой бесчеловечной провокации, подготовленной украинскими властями, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в неизбирательных ударах.