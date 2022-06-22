В России предложено создать криптозолотой рубль

Введение антироссийских финансовых санкций не только порождает экономические потери, но и ставит вопрос о переходе к качественно другой национальной финансово-денежной системе.

Об этом следует из доклада Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ "Международные платежи в санкционных условиях: состояние и перспективы".

Эксперты оценили будущее международных расчетов в национальных и цифровых валютах, золоте, а также на основе бартерных и клиринговых сделок и дали рекомендации властям России по дальнейшим шагам.

Как считают в ВЭБе, в настоящее время особенно важен поиск решений по альтернативным валютам внешнеторговых платежей. Чтобы перестроить действующую финансовую систему в этом направлении, надо выпустить обеспеченный золотом стейблкоин под рабочим названием "золотой рубль". Как считают аналитики, заблокировать операции с криптозолотым рублем у США не будет никакой возможности, так как курс валюты будет привязан к курсу золота на мировом рынке. Основное отличие от цифрового рубля будет заключаться именно в золотом обеспечении, а также в том, что "золотой рубль" будет направлен не на внутренние расчеты, а на внешние, в том числе между третьими странами без участия России.

Среди других предложений - запустить механизм работы с криптовалютами для ведущих подсанкционных компаний на криптобиржах в дружественных странах или создать национальную криптобиржу, сообщает РБК.

Также предлагается:

- разработать систему международных расчетов ЦБ с дружественными странами в национальных цифровых валютах на основе технологий распределенного реестра;

- cоздать при Российском экспортном центре (РЭЦ) торговый дом для проведения организованной бартерной торговли, а также отдельной биржи или секции на бирже для этих целей;

- восстановить межгосударственные клиринговые расчеты путем создания наднационального клирингового центра, подразделения которого будут находиться в России, Китае и других заинтересованных странах;

- создать специальную офшорную зону для торговли с Китаем и наделить ее резидентов особым статусом;

- распространить систему карт "Мир" на платежи в иностранных валютах дружественных стран. Поддержать на правительственном уровне подключение российских банков (в том числе находящихся под санкциями) к системе UnionPay;

- превратить Систему передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог системы SWIFT, от которой отключили ряд крупных российских банков) в международную систему платежей на пространстве СНГ и Большой Евразии, включая Китай и другие дружественные страны;

- возродить проект межнациональной платежной системы в рамках СНГ; запустить систему страхования (хеджирования) валютных рисков, в том числе за счет валютных свопов центральных банков для расширения расчетов в национальных валютах дружественных стран.