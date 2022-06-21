России не хватает 170 тыс. айтишников, многие из них уехали из-за геополитической ситуации - МВД

Российской IT-отрасли сейчас не хватает около 170 тыс. специалистов, многие из которых уехали из страны из-за геополитической ситуации, заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.

"В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причем существенный, в ряд стран. Степень нуждаемости определяется экспертами примерно в 170 000, а в целом в отрасли занят один миллион человек", - цитируют Зубова "Ведомости".

Ранее российские власти, в частности премьер-министр Михаил Мишустин, заявляли, что около 80% IT-специалистов, уехавших из России в последнее время, уже вернулись.