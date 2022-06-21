21 Июня 2022
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Экономика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков отказался оценивать эффективность борьбы кабмина с безработицей

В Кремле считают преждевременным судить об эффективности борьбы правительства с безработицей на фоне прекращения производства рядом компании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эта тема находится в числе приоритетных у правительства, принимаются соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле эти меры достаточными, он ответил, что пока преждевременно говорить потому, что ситуация только начинается.

"До сих пор с занятостью все было нормально", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Как сообщалось, в Минтруде констатируют рост напряжения на рынке труда. "В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти", - заявил министр труда РФ Антон Котяков. Он добавил, что в последние периоды июня наблюдается определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости.

Теги: песков, безработица, кабмин



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