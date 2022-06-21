21 Июня 2022
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Общество В России За рубежом
(2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор заблокировал в России сайт британской газеты The Daily Telegraph

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту британской газеты The Daily Telegraph. Сообщается, что блокировка проводится по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

Основанием для внесения в реестр заблокированных сайтов указана статья 15.3 – ограничение доступа к сайтам, где размещена недостоверная или экстремистская информация, передает "Подъем". При этом не сообщается о конкретных материалах, которые в надзорном органе сочли недостоверными и/или экстремистскими.

Теги: роскомнадзор, генпрокуратура, The Daily Telegraph



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