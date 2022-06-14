В Прикамье назначен главный тренер баскетбольного клуба "PARMA-PARIBET"

Главным тренером баскетбольного клуба "PARMA-PARIBET" назначен Евгений Пашутин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Российский специалист и пермский клуб подписали соглашение на три года по схеме 2+1.

"Возглавить БК "PARMA-PARIBET" - это большая честь и ответственность! Пермский клуб продолжает славные традиции легендарной команды ПБК "Урал-Грейт". В Перми очень любят и болеют за свою команду. Пермский болельщик уважает яркий, красивый и победный баскетбол. Хочу поблагодарить руководство пермского клуба - Богуславского Сергея Станиславовича и Башминова Александра Васильевича - за доверие и возможность возглавить БК "PARMA-PARIBET". Нам предстоит большая работа по всем направлениям для того, чтобы быть боеспособным и голодным до побед коллективом с характером и жаждой борьбы. Чтобы быть командой, способной бороться за самые высокие цели и задачи. Хочу обратиться и к пермским болельщикам, которые являются самыми энергичными, яркими и любящими свою команду. Мы приложим все усилия, энергию и покажем характер, чтобы команда радовала вас красивой игрой и яркими победами!" - заявил он.

Евгений Пашутин – один из самых титулованных тренеров России. Чемпион Европы среди молодежных команд (2005 г.), Чемпион Единой Лиги ВТБ (2010 г.), Обладатель Кубка России (2010 г.), Обладатель Кубка Европы (2011, 2013г.), Член зала славы Единой лиги ВТБ (2019г.), Чемпион Суперлиги (2022 г.). Он имеет многолетний опыт работы в таких клубах как ЦСКА, УНИКС, "Локомотив-Кубань", "Канту", "Автодор".

Под его руководством ЦСКА выиграл чемпионат и Кубок России. С 2010 по 2012 год он тренировал казанский УНИКС, с которым выиграл Еврокубок. С 2013 по 2015, параллельно с работой в клубном баскетболе, возглавлял основную сборную России. После карьеры в "Локо" вернулся в УНИКС, с которым в сезоне 2015/16 завоевал серебряные медали Единой Лиги ВТБ. Первую половину сезона 2018/19 Евгений Пашутин провел в роли главного тренера итальянского "Канту", после чего вернулся в Россию и возглавил "Автодор". В 2019 году вернулся в кубанский "Локомотив" и успешно возглавлял команду до 2021 года. В 2022 году российский специалист возглавил "Уралмаш" из Екатеринбурга и не потерпел с командой ни одного поражения в 23 матчах подряд, став чемпионом Суперлиги-1.