На Южном Урале прокуратура потребовала провести реконструкцию очистных сооружений после попадания стоков в Миасс

Под Челябинские сточные воды с содержанием загрязняющих веществ попали в реку Миасс. В отношении организации, которая эксплуатирует очистные сооружения в селе Долгодеревенское, возбуждено административное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, организация "Комфорт" не в полной мере осуществляет очистку сточных вод. Это привело к сбросу недостаточно очищенных сточных вод в реку Миасс с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы.

Кроме того, компания не выполняла требования природоохранного законодательства по учету входящих и очищенных сточных вод, инвентаризации источников выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферные воздух, а также по утверждению нормативом образования отходов и лимитов на их размещение.

В отношении организации и ее руководителя возбуждены административные дела. Главе Долгодеревенского сельского поселения и директору организации внесены представления с требованием принять меры по реконструкции очистных сооружений.