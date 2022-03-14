14 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
река Миасс, санитарная очистка реки Миасс, (2019) | Фото: министерство экологии Челябинской области

На Южном Урале прокуратура потребовала провести реконструкцию очистных сооружений после попадания стоков в Миасс

Под Челябинские сточные воды с содержанием загрязняющих веществ попали в реку Миасс. В отношении организации, которая эксплуатирует очистные сооружения в селе Долгодеревенское, возбуждено административное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, организация "Комфорт" не в полной мере осуществляет очистку сточных вод. Это привело к сбросу недостаточно очищенных сточных вод в реку Миасс с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы.

Кроме того, компания не выполняла требования природоохранного законодательства по учету входящих и очищенных сточных вод, инвентаризации источников выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферные воздух, а также по утверждению нормативом образования отходов и лимитов на их размещение.

В отношении организации и ее руководителя возбуждены административные дела. Главе Долгодеревенского сельского поселения и директору организации внесены представления с требованием принять меры по реконструкции очистных сооружений.

Теги: прокуратура, стоки, очистные сооружения,



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