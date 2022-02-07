Генпрокуратура обвинила власти в неэффективной работе по бродячим собакам

Генпрокуратура РФ в ходе проверки выявила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак.

"Анализ состояния законности в данной сфере показал низкую эффективность деятельности органов исполнительной власти, государственного федерального, регионального и общественного контроля в области обращения с животными", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений в данный момент не соответствуют сложившейся ситуации.

Ранее ситуация с бродячими собаками обострилась в целом ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке. В Забайкалье стая собак растерзала девочку, в Якутске - женщину. В Магадане городские власти с 27 января ввели режим ЧС из-за скопления стай безнадзорных собак.

Местные власти предлагают вводить более жесткие законы, в том числе разрешающие отстрел уличных собак. Федеральные власти выступают против, призывая муниципалитеты и регионы строить приюты и активнее заниматься устройством животных. При этом все сходятся в мысли, что надо ужесточить ответственность граждан за выброс домашних питомцев на улицу.

Зоозащитники призывают ввести в России мораторий на разведение собак и кошек. Как заявила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева, таким образом удастся предотвратить рост численности бездомных особей, пишет Regnum.