В московском метро прокатилась альпака

Пассажиры столичного метро накануне могли видеть в подземке – на станциях и в поезде на Кольцевой линии – необычного гостя: с хозяйкой ехала белоснежная альпака. Животное выглядело встревоженным, с настороженностью отнеслись к нему и окружающие, правда, второй реакцией было умиление, многие пытались погладить красивое животное или привлечь его внимание.

В департаменте транспорта московской мэрии рассказали, что сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро, хотя правила запрещают это делать. Правила перевозки определяют, что животное должно находиться в переноске или клетке. При этом багаж не должен превышать 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты.

"Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя — если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов. Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно", - говорится в сообщении пресс-службы дептранса.