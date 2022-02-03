От хомячка до коровы. Губернатор Куйвашев выставил очередной пост с животным в Instagram

03 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
агропром, сельское хозяйство, корова, бычок (2021) | Фото: пресс-центр правительства Республики Тыва

От хомячка до коровы. Губернатор Куйвашев выставил очередной пост с животным в Instagram

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев второй день публикует в Instagram посты из мира животных. Накануне он выставил пост с хомячком, а сегодня уже с коровой.

В соцсетях глава региона рассказал, что к нему на почту приходит множество писем с просьбой о помощи. Так поступила и многодетная семя, которая попросила корову. Не обошлось и без милого описания прикрепленного видео в животным.

"Семья хорошая, корова им, и правда, нужна. Надо дарить. Хотел вам показать подарок. А он никак не хотел сниматься! Видите, как убегает от камеры. Сегодня подарил эту скромницу многодетной семье Маркиных из Березовского. Корову зовут Троица. Необычное имя. Надеюсь, никого оно не оскорбит. В деревне так назвали, надо было обязательно на букву "Т", потому что ее мама — Тайга. Местные говорят, что корова ласковая, любит слушать музыку. Думаю, с пятью детьми Маркиных она подружится", - написал губернатор.

В этот раз комментаторы были более лояльны к областному главе, и оценили добрый жест. Хотя нашлись и те, кто указал на собственные злободневные темы.

"А можно тоже попросить - верните нам рейс 955, следующий по маршруту Каменск-Уральский - Екатеринбург. Очень Вам будут все благодарны", - написал один из пользователей.

"Площадь Уралмаша уже подарите Орджоникидзевскому району. Уже 6 лет по настилам из палок ходим", - попросил второй.

Напомним, что все началось с поста Евгения Куйвашева во вторник. В соцсети губернатор предложил уральцам предоставлять на работу электронный больничный лист вместо бумажного. По задумке главы региона, это должно было помочь разгрузить систему здравоохранения и решить проблему с уличными очередями, которые в последние дни скапливаются у местных поликлиник.

Однако свердловчане обрушились на него с критикой, а некоторые указали Куйвашеву на то, что он совсем не знает, как работает система выдачи больничных. После этого и появился пост с хомячком, а позднее и новость, что глава региона может покинуть эту соцсеть и перебраться в Telegram.

Теги: Instagram, Куйвашев, пост, животные



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.02.2022 08:35 Мск "Инструкция для идеального мира". Куйвашев написал новый пост о больничных – свердловчане негодуют
Ранее 02.02.2022 14:29 Мск Куйвашев сменит Instagram на Telegram "из-за хамоватых избирателей"?
Ранее 02.02.2022 12:02 Мск Куйвашев ответил возмущенным уральцам картинкой хомячка и призывом успокоиться
Ранее 02.02.2022 09:56 Мск "Сами создали этот беспредел": свердловчане "атаковали" Куйвашева после поста о больничных
Ранее 01.02.2022 15:56 Мск Свердловским работодателям посоветовали не требовать больничные листы - их просто не успевают выдавать


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3126

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети