От хомячка до коровы. Губернатор Куйвашев выставил очередной пост с животным в Instagram

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев второй день публикует в Instagram посты из мира животных. Накануне он выставил пост с хомячком, а сегодня уже с коровой.

В соцсетях глава региона рассказал, что к нему на почту приходит множество писем с просьбой о помощи. Так поступила и многодетная семя, которая попросила корову. Не обошлось и без милого описания прикрепленного видео в животным.

"Семья хорошая, корова им, и правда, нужна. Надо дарить. Хотел вам показать подарок. А он никак не хотел сниматься! Видите, как убегает от камеры. Сегодня подарил эту скромницу многодетной семье Маркиных из Березовского. Корову зовут Троица. Необычное имя. Надеюсь, никого оно не оскорбит. В деревне так назвали, надо было обязательно на букву "Т", потому что ее мама — Тайга. Местные говорят, что корова ласковая, любит слушать музыку. Думаю, с пятью детьми Маркиных она подружится", - написал губернатор.

В этот раз комментаторы были более лояльны к областному главе, и оценили добрый жест. Хотя нашлись и те, кто указал на собственные злободневные темы.

"А можно тоже попросить - верните нам рейс 955, следующий по маршруту Каменск-Уральский - Екатеринбург. Очень Вам будут все благодарны", - написал один из пользователей.

"Площадь Уралмаша уже подарите Орджоникидзевскому району. Уже 6 лет по настилам из палок ходим", - попросил второй.

Напомним, что все началось с поста Евгения Куйвашева во вторник. В соцсети губернатор предложил уральцам предоставлять на работу электронный больничный лист вместо бумажного. По задумке главы региона, это должно было помочь разгрузить систему здравоохранения и решить проблему с уличными очередями, которые в последние дни скапливаются у местных поликлиник.

Однако свердловчане обрушились на него с критикой, а некоторые указали Куйвашеву на то, что он совсем не знает, как работает система выдачи больничных. После этого и появился пост с хомячком, а позднее и новость, что глава региона может покинуть эту соцсеть и перебраться в Telegram.