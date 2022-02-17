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Общество Свердловская область
Собака (2022) | Фото: пресс-служба ЦРЖ УрГАУ

Только три города справились с указом Куйвашева по отлову бездомных собак

По прошествии двух недель, отданных свердловским главой Евгением Куйвашевым на отлов и стерилизацию собак, с поставленной задачей пока справляются только три города: Нижний Тагил, Красноуфимск и Краснотурьинск. Об этом в своем Instagram написал губернатор.

По его словам, все три муниципалитета уже успели отловить 181 собаку и работа продолжается. Также большинство городов уже начали искать площадки для приютов и заключают контракты на отлов животных. Как отметил Евгений Куйвашев, некоторые занялись поиском стай только после поручения по отлову.

"Некоторые главы говорят, что для них выполнение задачи невозможно, потому что у них нет денег. Знаете, коллеги, я думаю, нет ничего невозможного. Это вопрос приоритетов. И я думаю, последние происшествия показали, какими эти приоритеты должны быть. Расслабиться не получится. Я буду очень внимательно следить за этой темой и периодически рассказывать об успехах и провалах территорий", - заявил губернатор.

Напомним, что распоряжение глава региона дал после систематического нападения бездомных четвероногих на свердловчан. В некоторых случаях обходилось испугом, однако и были инциденты с травмированием.

В свою очередь комментаторы под постом губернатора раскритиковали последнего, отметив, что в регионе практически все приюты держатся на плечах неравнодушных граждан, из-за чего городские власти просто скинут всех отловленных животных волонтерам.

Теги: Куйвашев, бездомные собаки, город, стерилизация, отлов



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