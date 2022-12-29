Российским мусульманам разрешили торговлю ценными бумагами

Совет улемов Духовного управления мусульман России принял фетву о допустимости торговли акциями для последователей пророка Мухаммеда. Но запрет все равно останется: нельзя торговать ценными бумагами компаний, связанных с торговлей алкоголем и свининой, а также игорным бизнесом.

Более подробно условия торговли акциями в организации обещают расписать в ближайшее время, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя управления Ильдара Аляутдинова.