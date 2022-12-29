29 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Хуснуллин заявил о предновогоднем ипотечном буме

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о росте в последние две недели выдачи ипотечных кредитов.
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"Я не вижу пока, чтобы программа (застройщиков по околонулевым ставкам) сворачивалась. Пока, наоборот, к концу года идет ее активная выдача, у нас вообще эти последние две недели просто бум выдачи", - цитирует ТАСС Хуснуллина.

Он пояснил, что это связано, в частности, с тем, что с нового года ставка по льготной ипотеке на новостройки вырастет с 7% до 8%.

"Наверное, нулевая ипотека за счет повышения цены имеет определенные вопросы, которые надо прорабатывать. Мы считаем, что если застройщики вместе с банками будут субсидировать до уровня, скажем, 3% и на срок не более 10-15 лет, то эта программа могла бы работать, потому что это тоже определенный плюс, и жители могут либо взять полноценную ипотеку, либо взять дороже, но с меньшей оплатой", - отметил вице-премьер.

Этот вопрос прорабатывается совместно с Центральным банком.

Теги: Льготная ипотека, Марат Хуснуллин



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