29 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жительница Нижнего Тагила лишилась денег, попавшись на рекламу "Всем пенсионерам по 40 тысяч"

В преддверии новогодних праздников в Нижнем Тагиле активизировались мошенники. Полицейские призывают не доверять неизвестным, обещающим щедрые подарки.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, жертвой аферистов стала 49-летняя женщина-инвалид, которая лишилась более 23 тысяч рублей, поверив рекламе в социальных сетях. На своей странице она увидела объявление "Всем пенсионерам по 40 тысяч рублей" с указанием ссылки, пройдя по которой нужно было зарегистрироваться в предложенной форме. Это тагильчанка и сделала, введя свои персональные данные и номер мобильного телефона.

После этого с ней связалась незнакомка, сообщившая, что, заполнив анкету, женщина якобы стала участником конкурса, в котором полагается названная сумма. Но, чтобы получить положенную выплату, необходимо внести некий первоначальный взнос в тысячу рублей. Звонившая с московского номера перевела разговор на мужчину, назвавшего себя "Алексеем", который стал инструктировать претендентку на получение денег.

"Алексей" убедил жительницу города оформить в банковском приложении кредитную карту с лимитом в 24 тысячи, а потом перевести деньги на дебетовую карту. Все эти манипуляции "инструктор" контролировал, постоянно находясь на связи. Потом женщина назвала ему код из пришедшего SMS-сообщения, после чего произошло списание 18 тысяч 750 рублей. Затем ее попросили перевести еще 3 тысячи 700 рублей на указанный номер карты, даже не объясняя, для каких целей. А когда тагильчанка перевела, "Алексей" прекратил разговор и больше не выходил на связь.

В полиции Нижнего Тагила напоминают, что не стоит доверять сомнительным рекламам в социальных сетях. В то время, когда люди в предпраздничной суете озабочены подготовкой подарков, злоумышленники ищут любую возможность, чтобы "развести" доверчивых граждан. А информация обо всех полагающихся от государства выплатах всегда публикуется только в официальных источниках.

Напомним, недавно свердловские полицейские накрыли крупный колл-центр мошенников, "работавший" по всей России.

Теги: мошенники, реклама, Нижний Тагил



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