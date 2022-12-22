Свердловские полицейские накрыли крупный колл-центр мошенников, "работавший" по всей России

В 2022 году свердловские полицейские накрыли крупный колл-центр мошенников. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил глава отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Артем Лаздынь.

По его данным, колл-центр обманывал людей по схеме "игра на бирже".

"Он "работал" на всей территории России и находился в другом регионе. Установлено и задержано большое количество человек. Изъято очень большое количество техники, сейчас мы работаем по этому колл-центру", - отметил подполковник Лаздынь.

Полицейский добавил, что в данный момент идут следственные мероприятия и пообещал рассказать подробности дела уже в следующем году.

Напомним, за 11 месяцев 2022 года свердловчане перевели злоумышленникам больше 1,5 млрд рублей. Также в свердловском МВД раскрыли новый вид мошенничества, связанный со спецоперацией.