В Екатеринбурге спецслужбы предотвратили теракт на электроподстанции

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей, пытавшихся поджечь электроподстанцию "Панельная".

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Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные следствия, некоторое время назад 21-летний Дмитрий и 22-летний Егор (имена изменены) начали готовиться к поджогу электрической подстанции. Для этого они закупили бензин, подготовили бутылки, ткани, необходимые вещества и спрятали все это в одной из квартир на улице Гражданской.

"Все это время они были на связи с неустановленными людьми, находящимися на Украине. В ночь на 17 декабря парни отправились на дело, где и были задержаны сотрудниками спецслужб", - пишет канал.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту. Подозреваемые арестованы.

В управлении ФСБ по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что воздержатся от комментариев по данной теме.

Напомним, в ноябре в свердловском УФСБ заявляли о задержании 47-летнего экстремиста, готовившего теракт в Екатеринбурге. По некоторым данным, объектом нападения мог стать военкомат.