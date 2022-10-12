12 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область В России Украина
Фото: Накануне.RU

В ФСБ раскрыли подробности предотвращения теракта в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Объектом готовящегося покушения должно было стать административное здание.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ФСБ России по Свердловской области, в результате проведенной спецоперации задержан 59-летний гражданин РФ, прибывший на Средний Урал с территории Украины в 2014 году. По данным ведомства, мужчина пытался устроить террористический акт на одном из административных объектов Нижнего Тагила.

"Целью преступника являлось дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население. По местам его жительства и работы обнаружены и изъяты вещества, которые выходец с Украины планировал использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства", - отметили в УФСБ.

Возбуждено и расследуется дело по статьям УК РФ "Приготовление к террористическому акту" и "Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ". Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанный заключен под стражу.

Напомним, недавно на Среднем Урале был задержан пособник ВСУ, собиравшийся устроить диверсию на железной дороге.

Теги: ФСБ, теракт, задержанный, Нижний Тагил



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