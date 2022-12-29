29 Декабря 2022
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Общество В России
Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

В России утверждена федеральная программа дошкольного образования

Министерство просвещения России опубликовало приказ об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования.

Документ появился на официальном портале правовой информации. Из него следует, что "целью федеральной программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций".

Программа создает единое ядро дошкольного образования и единое образовательное пространство независимо от места проживания детей. Она представляет собой основу для разработки дошкольными учреждениями образовательных программ.

Ранее эксперты из Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (ФУМО) при Минпросвещения рекомендовали принять ранее разработанные проекты образовательных программ.

Теги: образование, Министерство просвещения



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.12.2022 03:03 Мск В Минпросвещении рекомендовали принять единую программу дошкольного образования, несмотря на критику
Ранее 16.11.2022 03:04 Мск Российских дошкольников будут воспитывать согласно "социокультурным ценностям народа"


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